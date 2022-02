Guerra in Ucraina, proteste in Russia: 797 arresti

(Adnkronos) –

Guerra in Ucraina, proteste si sono svolte in 43 città della Russa per chiedere la pace. Le manifestazioni nel pomeriggio. Il sito indipendente Ovd-Info denuncia l’arresto di 797 persone.

Era dal ritorno e del successivo arresto di Aleksei Navalny in Russia nel gennaio dello scorso anno che non si svolgevano proteste così diffuse in tutto Paese. L’arresto allora di migliaia di persone, così come l’avvio di procedimenti giudiziari a carico degli attivisti e l’inserimento di diverse organizzazioni nell’elenco delle Ong estremiste e terroriste, avevano costretto gli organizzatori delle manifestazioni a chiedere la fine delle proteste.

