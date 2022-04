(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “al momento un cessate il fuoco sembra improbabile”. Ad ammetterlo il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ricordando che le Nazioni Unite hanno presentato delle proposte a Mosca per “mettere le parti insieme per gestire” un accesso umanitario e l’evacuazione dei civili, ma non hanno ancora ricevuto una risposta da Mosca. “Ci sono molte cose che possono essere fatte per garantire l’evacuazione dei civili”, ha detto.