Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie oggi tempo reale: news 14 marzo

(Adnkronos) – Guerra Ucraina e Russia, le ultime notizie del 14 marzo in tempo reale. Oggi nuovo tavolo, stavolta in videocollegamento, tra Kiev e Mosca per un nuovo round di negoziati. A Roma è previsto un incontro tra il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e Yang Jiechi dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese e capo della Commissione esteri del Comitato centrale del Pcc. Ecco le news di oggi:

ORE 8.26 – Sono almeno tre le persone morte a causa di una attacco aereo russo avvenuto la scorsa notte a Ohtyrka, nella regione di Sumy. Lo comunica il sindaco della città Pavlo Kuzmenko.



ORE 8.18 – E’ stata colpita durante un raid russo l’antenna di tele e radio comunicazioni della regione ucraina di Rivne. Lo comunica Vitali Koval governatore dell’amministrazione regionale militare di Rivne.



ORE 8.11 – Lo scalo Antonov (Hostomel), nel nord di Kiev, è stato colpito da bombardamenti russi. Lo denunciano le autorità della capitale ucraina, come riporta la Bbc, ricordando che si tratta di un importante terminal cargo e base aerea.



ORE 7.55 – Inizierà alle 10.30 ora di Kiev, le 9.30 in Italia, il nuovo round di negoziati, questa volta in collegamento video, tra le delegazioni Ucraina e Russia. Lo scrive The Kyiv Independent, citando il consigliere del ministero degli Interni, Anton Gerashchenko, che a sua volta fa riferimento a David Arakhamia della delegazione ucraina.

ORE 7.46 – Almeno due persone sarebbero morte nel quartiere di Obolon, a Kiev, dove stamani sarebbe stato colpito un edificio residenziale di nove piani. Lo riporta The Kyiv Independent, precisando che altre tre persone sono state trasportate in ospedale. Su Twitter vengono diffuse immagini attribuite ai servizi di emergenza ucraini che mostrano fiamme e vigili del fuoco al lavoro.



ORE 7.33 – Preoccupazione è arrivata dall’Organizzazione mondiale della sanità: il timore è che con la guerra in Ucraina possa peggiorare la pandemia di Covid-19 e l’Organizzazione sta cercando di fare di più per limitare la diffusione di malattie infettive. Lo riporta la Cnn.

ORE 7.21 – L’Australia annuncia nuove sanzioni contro 33 oligarchi russi, uomini d’affari e loro parenti diretti. Colpito tra gli altri Roman Abramovich.

ORE 7.17 – Anche droni, nel quadro di un sostegno militare, e assistenza economica. E’ quello che Mosca avrebbe chiesto alla Cina dopo l’invasione russa dell’Ucraina secondo notizie riportate dalla Cnn che cita due funzionari Usa dopo che il Financial Times ha rivelato che Mosca avrebbe chiesto a Pechino di fornire equipaggiamento militare fin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina.

ORE 7.01 – Nuovo colloquio telefonico nelle scorse ore tra Joe Biden ed Emmanuel Macron, che ha poi sentito di nuovo anche Volodymyr Zelensky. Il presidente americano e quello francese hanno parlato dell’impegno a livello diplomatico mentre prosegue la “guerra della Russia contro l’Ucraina” e sottolineato il “loro impegno a ritenere la Russia responsabile per le sue azioni e a sostenere il governo e il popolo dell’Ucraina”, ha fatto sapere la Casa Bianca.