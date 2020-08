Guglielmo Scilla e Luigi Di Lella si sono lasciati: la conferma di Willwoosh

Guglielmo Scilla e Luigi Di Lella si sono lasciati. La conferma è arrivata dallo stesso youtuber che ha risposto alle domande poste dai fan. Tra queste, la più presente, era proprio quella relativa alla situazione sentimentale di Willwoosh, che ha così deciso di rendere nota la rottura con l’ex compagno con cui è stato per due anni.

L’annuncio è arrivato attraverso una serie di risposte che Scilla ha dato su Instagram. La storia con Luigi era finita già prima del lockdown, ora è arrivata la conferma: “Arriviamo alla domanda che mi è stata rivolta di più negli ultimi mesi “Stai ancora con Luigi?”. No. Qualcuno di voi lo ha capito, altri no. Condividere pezzi della propria vita sui social non significa dover condividere tutto quanto sui social”, ha spiegato lo youtuber.

“So che la mia storia con Luigi è stata molto visibile – ha continuato – quindi era ovvio che prima o poi ne avrei dovuto parlare, avevo bisogno di un po’ di tempo, sia perché dovevo processare alcune cose, sia perché non sei da solo e devi avere rispetto per l’altra persona”. Una risposta diretta che molti fan avevano già intuito visto che Luigi non compariva più nei contenuti social di Guglielmo Scilla.

Lo youtuber romano ha confermato poi che nonostante la rottura il legame con Luigi sarà ancora forte: “Non smetterò mai di voler bene e in un certo senso di amare Luigi. Nel senso che quello che è stato il suo coraggio nel mostrarsi, nell’esserci a testa alta è stato di grande ispirazione per me e gli sarò sempre grato. I messaggi che ci sono arrivati sono stati un deterrente, ci hanno aiutato a capire che qualcosa stava iniziando a cambiare. Ci sono momenti nella vita in cui si ha bisogno di un certo tipo d’amore, il fatto che non sia per sempre non significa che valga di meno. Il mio amore con Luigi è durato quanto doveva durare”.