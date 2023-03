Hannappel (Philip Morris): ‘Quarto rinnovo accordi con Masaf per acquisto tabacco italiano’

(Adnkronos) – “Oggi è una giornata importante per la filiera agricola del tabacco in Italia. Philip Morris Italia e il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sottoscrivono un nuovo accordo – il quarto rinnovo pluriennale, in continuità con gli accordi sottoscritti dall’Azienda da oltre un decennio – rinnovando l’impegno per la competitività, la trasformazione e la sostenibilità della filiera tabacchicola italiana”. Così Marco Hannappel, presidente dell’area Europa sud-occidentale di Philip Morris International, intervenendo al Masaf in occasione della firma dell’accordo.

“L’accordo – prosegue Hannappel – rappresenta una componente essenziale degli investimenti strategici di Philip Morris Italia per la creazione e il rafforzamento di una filiera integrata del ‘made in Italy’ focalizzata sui prodotti del tabacco senza combustione, che a livello nazionale conta 38.000 persone”.

“Si tratta di una filiera ‘end-to-end’ che parte dall’agricoltura 4.0 e coinvolge la manifattura d’eccellenza collegata ai prodotti innovativi senza combustione, la ricerca e sviluppo, la formazione e i servizi avanzati al consumatore, rappresentando un modello unico a livello internazionale”, aggiunge.