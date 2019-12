Harry Stiles nuovo singolo e tour mondiale

E’ online il nuovo brano e il video di Harry Styles, ‘Adore’, estratto dall’attesissimo album di inediti ‘Fine Line’ (Columbia Records/Erskine Records), in uscita proprio oggi.

Il video, diretto da Dave Meyers, è ambientato nell’isola immaginaria di Eroda, la misteriosa location che ha fatto molto parlare durante questa settimana a causa della comparsa online del sito www.visiteroda.com, in cui si presentava l’isola come una meravigliosa possibile destinazione per un viaggio. La curiosità dei fan ha portato gli hashtag #Eroda e #SailToEroda al numero 1 dei Trending Topics mondiali di Twitter

L’album, composto da 12 brani inediti, contiene anche il singolo ‘Lights Up’, già in radio e in digitale, che conta 172 milioni di stream nel mondo.

Il videoclip ufficiale, che ha già superato 39 milioni di visualizzazioni su YouTube, è stato girato in Messico. “Lights up” è stato prodotto da Tyler Johnson con la collaborazione di Kid Harpoon (Tom Hull), ed entrambi hanno partecipato alla scrittura del brano insieme allo stesso Styles.

Harry Styles festeggerà l’uscita dell’album con un evento speciale il 13 dicembre a Los Angeles: “Harry Styles – Fine Line live at the Forum – One Night Only”. Quindi il tour mondiale ‘Love On Tour’, al via nel 2020, con due date live in Italia: il 15 maggio al Pala Alpeitour di Torino di Torino e il 16 maggio all’Unipolarena di Bologna.

King Princess sarà ‘special guest’ in Europa durante i concerti dal 15 aprile al 31 maggio, la cantautrice Jenny Lewis fungerà da supporto nelle tappe americane e canadesi (dal 26 giugno al 5 settembre) e l’artista giamaicana Koffee aprirà gli show in Messico (dal 29 settembre al 3 ottobre).

Classe 1994, Harry Styles è uno degli artisti inglesi più interessanti e sorprendenti degli ultimi anni, capace di conquistare pubblico e critica grazie al suo straordinario carisma e alla sua sensibilità artistica. La sua hit “Sign Of The Times” ha conquistato il Doppio Platino in Italia, ha totalizzato oltre 680 milioni di stream a livello mondiale e più di 780 milioni di visualizzazioni totali su YouTube. Il suo album di debutto solista “Harry Styles” è entrato direttamente al #1 su iTunes in Italia e in altri 83 Paesi (tra cui Regno Unito e Stati Uniti), ed è anche l’album più venduto nella settimana di debutto di un artista maschile inglese negli Stati Uniti.

