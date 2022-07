“Ho voglia di tornare sul palcoscenico”, afferma Grillo, forse deluso dagli ultimi eventi politici

Già in uno dei suoi ultimi post non ha esitato a rivolgersi verso i deputati ‘scisionisti’ definendoli “traditori”. Poi la ‘questione Draghi‘, con Conte fomentato contro il premier, reo di aver chiesto al garante la sua rimozione dalla leadership del Movimento.

Già il Movimento, la sua ‘creatura’ che ora, dopo le mirabilie di un’ascesa impossibile, appare prossimo al naufragio. Una parte degli eletti, ingrati, hanno omesso di versare il contribuito per la ‘causa’ poi, le decine di parlamentari e senatori ‘fuggiti’ con Di Maio hanno fatto il resto: le casse sono vuote, la situazione è a dir poco drammatica.

Così è venuto a Roma, ha cercato di parlare, confrontarsi, insomma ‘metterci una pezza’, ma orami qualcosa si è rotto.

Purtroppo Beppe Grillo, lui che per professione ha sbancato con la comicità, ha preso troppo sul ‘serio’ gli italiani, quasi non li conoscesse. Proprio lui che sui nostri vizi e difetti ci ha costruito una carriera.

Ed ora si vede costretto a raccogliere i cocci di questo meraviglioso vaso … colmo di utopia.

Tutto ciò, oltretutto, in coincidenza di un passaggio geo-politicamente – ed economicamente – abbastanza tormentato della nostra storia. E pensare, che fra meno di ano si torna alle urne…

Grillo confessa ai suoi amici: “Ragazzi, ho voglia di tornare sul palcoscenico”

Insomma, evidentemente angustiato dagli ultimi accadimenti, e probabilmente anche ‘preoccupato‘ dalla brutta piega che il Movimento sta prendendo economicamente, in un momento di amarezza pare che Grillo abbia confessato ai suoi amici più intimi “Ragazzi, ho voglia di tornare sul palcoscenico…”.

Un qualcosa di più di un semplice pensiero, quello che ha improvvisamente ‘illuminato‘ il garante e co-fondatore del Movimento 5 Stelle, lontano dalle scene dal 2019, quando girò l’Italia rappresentando lo spettacl ‘Insonnia’.

Grillo, il suo impresario: “Sì, Beppe sta iniziando a ragionare su un nuovo spettacolo”

A quanto sembra infatti, avvicinato da alcuni fonti giornalistiche, Aldo Marangoni, figlio di Cencio – storico impresario del comico genovese – avrebbe confermato quanto affermato da Grilo ai suoi amici: “Sì, Beppe sta iniziando a ragionare su un nuovo spettacolo, ma siamo ancora a livello embrionale. Non sarà una cosa immediata. Stiamo iniziando a lavorare a questa eventualità“.

Grillo, il suo impresario: “Vuol tornare in scena, è possibile che questo accada entro l’anno”

Dunque, a dispetto della pessima situazione che sta vivendo la sua ‘anima politica’, il garante pentastellato non ha però perso l’entusiasmo per il suo mestiere, che per altro gli riusciva in maniera splendida: “Beppe non ha affetto perso l’entusiasmo, vuole tornare in scena“, ribadisce Marangoni che, rispetto ai tempi di questa reentré si sbilancia ipotizzando che “E’ possibile che questo accada entro l’anno“.

