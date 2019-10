I booda, chi sono: gruppo finalista a X Factor 2019, nomi componenti, vita privata, Instagram e curiosità del gruppo 

X Factor è entrato nel vivo: siamo finalmente ai Live e, qui si può sapere tutto circa i partecipanti, il regolamento, i giudici e quant’altro verte intorno alla fase clou e finale del talent show.

In questa fase, dunque, i concorrenti si giocano tutto e daranno tutto quello che hanno in termini di impegno, abnegazione, talento e verve per conquistare lo scettro. Chi vincerà? Intanto, noi andiamo a conoscere i partecipanti. Iniziamo dal groppo I Booda

Chi spno I Booda Cosa si sa di lui, e della sua vita prima della partecipazione a X Factor? Ecco cosa viene fuori indagando su di loro.

I booda, chi sono i ragazzi del gruppo finalista a X Factor 2019, nomi componenti della band, social, curiosità

I BOODA sono composti così: Alessio Sbarzella (drummer e producer) Federica Buda (voice) e Martina Bertini (Bass & Co). Ecco chi sono I BOODA. La voce del gruppo, è Federica.

Ragazza siciliana, ma vive a Roma da circa dieci anni ed ha 27 anni. Federica ha studiato pianoforte, flauto soprano, sopranino e contralto. Ha avuto esperienze anche nel canto lirico.

Si è diplomata nel 2014 presso l’Accademia di musical “LIM” a Roma. Alessio, il più “anziano” del gruppo, ha 39 anni ed è originario di Anagni. Alessio è un batterista, un music producer e un sound designer.

Martina, invece ha 32 anni, è nata e cresciuta a Roma: ha iniziato a suonare il basso elettrico all’età di 13 anni, e poi preso parte al triennio Popular Music al Conservatorio di Frosinone e ha preso parte a molti progetti e seminari della scuola Ciac Music. I tre ragazzi si sono conosciuti grazie ad amici in comune e hanno formato la loro band da davvero pochi mesi.

I Booda, chi sono i componenti della band finalista di X Factor: curiosità, stile musicale, scelta del nome e esperienze professionali

Quello i tre è uno stile urban. il trio è stato scelto dal giudice Samuel: “il nostro giudice è un artista a tutto tondo che stimiamo da tanto tempo”, dicono.

Booda è la versione rivisitata del cognome di Federica Buda. Quanto alle loro prime esperienze con la musica, sono diverse.

Il primo concerto al quale Martina ha assistito, come ha raccontato lei stessa, è stato quello di Antonello Venditti. Per Federica si è trattato di un concerto di Alex Britti in spiaggia a Siracusa, dopo l’uscita del singolo “7000 caffè”. Il primo concerto di Alessio è stato quello della band simbolo del funky italiano, I Dirotta su Cuba.

Curiosità. Federica ha partecipato nel 2014 al programma televisivo di Rai 2 “The Voice” e nel 2015 è arrivata in semifinale al programma su Rai 1 “ForteForteForte”. Inoltre, nel 2017 e nel 2018 ha affiancato Lorella Cuccarini nel musical La Regina di ghiaccio interpretando il ruolo di Gelida. Ha poi interpretato Yashodara nel musical Siddharta.

Martina è un’insegnante di musica nelle scuole materne ed elementari. Alessio come sound designer ha lavorato per Tim Music, Tim Vision, Tim Official Italia, Bayer/Berocca Boost, Indiegesta Films, Creajeux, Amelia Records. Sul loro profilo Instagram i ragazzi sono seguita da circa 9000 followers – sono ancora pochi, ma c’è anche da dire che il gruppo è nato da pochi mesi.