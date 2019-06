Olimpiadi Invernali 2026: si faranno a Milano e Cortina!

Olimpiadi invernali 2026, l’Italia spera: le parole di Mattarella e Conte

Dreaming together!”. E’ andata! Pochi minuti fa Thomas Bach, presidente del Cio, ha annunciato Milano-Cortina quale città ospitante dei Giochi invernali 2026.

In lizza c’era la temutissima ‘alternativa’ rappresentata da Stoccolma-Aare, e all’interno SwissTech Convention Center di Losanna,dove ha avuto luogo ‘la scelta finale’, fino all’ultimo momento la tensione era altissima.

Era stata la principessa Vittoria, affiancata dal premier Lofven, a proporre le ambizioni svedesi, seguite poi da quelle italiane espresse dal ‘team’ formato dal premier Conte, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ed il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Il premier Conte: “Dreaming Together!”

La candidatura tricolore è stata accompagnata dal motto – abbastanza eloquente – ‘Dreaming together’ che, come ha spiegato il Presidente del Consiglio, “Il sogno olimpico non è solo il sogno di due città, è il sogno di un intero Paese, il nostro Paese. Perché la nostra candidatura coinvolgerà non solo le splendide cime dell’arco alpino, ma anche città come Milano e Verona, grazie alla loro capacità di coniugare tradizione e proiezione verso il futuro, cultura e innovazione”.

Poi Sala e Zaia hanno tenuto rassicurare circa la precisa ed attenta logistica rappresentata dall’Italia. Per il primo, rodato dall’esperienza dell’Expo, ha garantito che “abbiamo preparato Giochi sostenibili sul piano ambientale, e 20mila volontari sono già pronti” perché, ha tenuto a sottolineare il sindaco di Milano, “nessuna città ha il nostro stesso consenso popolare”. Zaia, non senza orgoglio, ha invece puntato sull’aspetto ‘paesaggistico’, affermando che “Sarà un enorme privilegio poter presentare al mondo un patrimonio dell’Unesco come le Dolomiti. I Giochi, grande occasione che darà opportunità al nostro territorio”.

In apertura anche il Presidente Mattarella ha voluto mandare un messaggio benaugurante, affermando che “La passione e l’interesse per il movimento olimpico e per i suoi valori cresceranno e si diffonderanno ulteriormente in Italia e nel globo, con i Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina 2026“.

Max