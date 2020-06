I Maya e la profezia del 21 giugno: perché dovrebbe finire il mondo?

Da settimane ormai impazza la credenza secondo cui il 21 giugno finirà il mondo. La voce è stata messa in rete da alcuni profili Twitter già spariti, e faceva leva su un fantomatico errore di calcolo circa lo studio dei calendari Maya che aveva fissato la fine del mondo nel 2012.

Siamo tutti qui, il mondo non è finito e i Maya, o almeno chi aveva interpretato i loro calendari, aveva torto. C’è però qualcuno che sostiene che solo la data interpretata fosse errata, indicando il 21 giugno come quella esatta della fine del mondo, sempre secondo i calcoli fissati dall’antico popolo.

La voce ha iniziato a circolare su internet, tanto che ancora oggi i Maya sono in tendenza sui social. In molti ci scherzano su, con battute e post esilaranti, altri probabilmente ci credono. Domani avremo la controprova, ma appare chiaro che anche in questo caso non ci sia nessuna fine del mondo in arrivo, seppur l’emergenza sanitaria degli ultimi mesi sembra avvicinarsi.