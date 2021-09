“I non vaccinati compromettono l’economia. Guai ai responsabili delle violenze sui migranti haitiani”, l’ira di Biden

“Ora è una pandemia dei non vaccinati, stanno mettendo a rischio la ripresa economica, stanno intasando gli ospedali: il loro rifiuto di vaccinarsi sta costando a tutti. Fate la cosa giusta, vaccinatevi, può salvare la vostra vita e quelli che vi stanno intorno”.

Se in Italia un qualsiasi leader politico, di una qualsiasi forza politica, avesse pronunciato una frase altrettanto forte, oltre che subire l’invettiva mediatica, si sarebbe guadagnato a vita l’ira forcaiola dei social.

Biden esorta a vaccinarsi, in particolare gli ‘ostici’ over 65: “Ho 78 anni, ed anch’io farò presto il richiamo”

Eppure, quando il presidente americano Joe Biden ha puntato il dito, non si è certo rivolto ad una minoranza sparuta ma, circa ad un quarto della popolazione Usa, parliamo di circa 80 milioni di persone!

Ma lui va dritto, sa cosa significa in questo momento per l’economia americana, dover perdere soldi per le spese sanitarie, a fronte di una politica espansionistica che, stretta dalla Cina, stenta a decollare. In particolare Biden ce l’ha con gli ‘ostici’ over 65, fra l’altro categoria che raduna diversi soggetti fragili, per i quai i Cdc sono già al lavoro per i richiami.

“Anch’io – aggiunge poi – anche se è difficile ammetterlo sono over 65: ho 78 anni, e farò presto il richiamo“.

Violenze sui migranti haitiani, immagini vergognose che hanno imbarazzato e ‘colpito’ Biden

Tolto il primo sassolino dalle scarpa, il capo della Casa Bianca è passato poi al secondo ‘cazziatone ufficiale’, ancora urtato da quelle orribili immagini riportate dai tg di tutto il mondo, nelle quali è stata immortalata la vergognosa violenza con la quale gli agenti di frontiera del Texas hanno ‘accolto’ i migranti haitiani dal Messico. Scene da Far West, quello razzista e violento dei coloni: con gli ‘sceriffi’ – agenti – a cavallo (e capellone a falde larghe in testa), che senza pietà frustavano anche donne e bambini con le redini dei loro quattrozampe. Scene disgustose, nei confronti delle quali Biden, annunciando l’apertura di un’inchiesta, è sbottato: ”E’ vergognoso, vi prometto che queste persone pagheranno, ci saranno conseguenze” anche se, deve ammettere ‘obtorto collo’, le responsabilità le sente “ovviamente” anche sue perché, rimarca seccato, “Sono il presidente”. Ma ciò che lo ha maggiormente ferito, è che “Comportamenti del genere sono pericolosi” e, particolare non da poco, “mandano un messaggio sbagliato al mondo: noi non siamo così“.

Violenze sui migranti haitiani, Biden: “Vi prometto che queste persone pagheranno”

E ribatte: “Vedere le persone in questo modo, con i cavalli che le travolgevano, vedere persone legate, è vergognoso, vi prometto che queste persone pagheranno”. Anche ormai la frittata è fatta e, a parte i media di mezzo mondo a parte, brucia l’unanime condanna espressa dalle organizzazioni umanitarie nei confronti della Casa Bianca.

Violenze sui migranti haitiani, l’attacco dei democratici: “Peggio di quanto visto durante la schiavitù”

Ovviamente l’accaduto ha servito agli avversari di Biden un’occasione ghiottissima. Infatti la deputata democratica del Congressional Black Caucus, Maxine Waters, ha imperversato sui media urlando che “Quello a cui abbiamo assistito ci riporta indietro di centinaia di anni. E’ peggio di quello che abbiamo visto durante la schiavitù“.

Da Youtube le terribili immagini di violenza ai confini del Texas contro i migranti haitiani, nel servizio a firma di Barbara Masulli per la testata giornalistica televisiva Tg2000

Max