ICC 2019, Manchester United-Milan: orario e dove vederla in tv

Prima il Bayern Monaco e il Benfica, ora il Manchester United. Il Milan conclude la sua ICC (Iternational Champions Cup) con la squadra inglese dopo le due sconfitte precedenti per 1-0. La sfida si svolgerà a Cardiff domani sabato 3 agosto alle 18.

La squadra di Giampaolo si avvicina quindi all’inizio del campionato previsto il prossimo 25 agosto contro l’Udinese, con una serie di amichevoli internazionali che, risultato a parte, hanno messo in mostra un buon impianto di gioco e delle idee interessanti. L’ultimo banco di prova sarà il Manchester United: un avversario tosto per testare la condizione fisica della squadra.

Manchester United-Milan, diretta su Sportitalia

Manchester United-Milan, ultima partita in programma in ICC dei rossoneri, sarà visibile in esclusiva su Sportitalia. La gara sarà inoltre fruibile anche in streaming tramite il sito di Sportitalia, che ha acquistato in estate i diritti della competizione. Il fischio d’inizio è in programma domani sabato 3 agosto alle 18 a Cardiff.

Aggiornamento 12:30

Intanto il Milan ha diramato la lista dei convocati per la gara con il Manchester United:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Strinić

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoglu, Krunić, Mionić

ATTACCANTI: André Silva, Borini, Castillejo, Maldini, Suso, Piątek