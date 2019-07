ICC, Juve-Inter: le formazioni ufficiali

Mai una partita come le altre, anche se al campionato manca un mese e la posta in palio conta pochissimo. Quando Juventus e Inter si incrociano l’attenzione è sempre massimo e perdere fa sempre male. Per questo nella gara di ICC in programma oggi le due squadre faranno di tutto per portare a casa la vittoria.

Esperimenti sì, ma anche prime indicazioni tattiche. Sarri e Conte sono stati chiari nelle loro rispettive conferenze stampa, dove hanno promesso una partita vera nonostante la condizione fisica ancora lontana da quella ottimale.

Juve-Inter, le formazioni ufficiali

L’Inter è ancora alla ricerca di un attaccante, la Juve prova invece lo schieramento ideale nel quale gli interpreti offensivi possano esprimersi al meglio. Dybala falso nove o trequartista e Ronaldo dalla sinistra: queste le prime indicazioni fornite da Sarri. Nel corso della gara sarà possibile estrapolare ulteriori informazioni sulle idee dei gli allenatori. Di seguito intanto le formazioni ufficiali delle due squadre.

Juve: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Cancelo, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Higuain, Ronaldo

Inter: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert, Perisic, Esposito