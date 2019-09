Il Festa del Cinema di Roma omaggia Greta Garbo

“Greta Garbo appartiene ancora a quel momento del cinema in cui la sola cattura del viso umano provocava nelle folle il massimo turbamento”. Così, nel suo vendutissimo ‘Miti d’oggi’, Roland Barthes descriveva e raccontava quel volto, relegato all’eternità accanto alla dicitura di ‘Divina‘.

L’attrice svedese negli anni ’20 conquistò l’intero pianeta grazie non soltanto alla sua bellezza ma, soprattutto, per un carisma capace di lasciare gli spettatori incollati sulle poltrone.

Ebbene, proprio per raccontare la forza espressiva della Settima Arte, e la sua straordinaria capacità di riuscire a penetrare – rimanendoci per sempre, l’immaginario collettivo, quest’anno la Festa del Cinema di Roma (prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma, il cui presidente è Laura Delli Colli mentre, Francesca Via, ne cura la direzione generale), ha deciso di proporsi attraverso il suo inconfondibile volto. Da oggi infatti la Capitale sarà ‘invasa’ da poster, locandine e striscioni dove, attraverso Greta Garbo, verrà annunciata la XIV edizione della rassegna filmica che, dal 17 al 27 ottobre, avrà luogo nell’ormai sua sede ‘naturale’ dell’Auditorium Parco della Musica.

Ricordiamo inoltre che la direzione artistica del prestigioso Festival è ad Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Laura Delli Colli con la direzione generale di Francesca Via.

Max