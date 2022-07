Il Gladiatore torna al Colosseo: “Ho portato i miei ragazzi a visitare il mio vecchio ufficio”, posta Russel Crowe

Il ‘Gladiatore’ è tornato. Certo, oggi ‘Massimo Decimo Meridio’ non gira più esibendo un fisico muscoloso, fasciato da una pregiata armatura in cuoio ma, duemila anni dopo, si ‘nasconde’ dietro una fitta barba ed un berretto da baseball. Ma sotto gli occhiali scuri, per cercare di arginare un sole accecante, nel ritrovare gli ormai ‘antichi’ luoghi della sua ‘fortuna’, lo sguardo – fiero – torna ad accendersi d’emozione.

Russel Crowe al Colosseo: “Ho portato i miei ragazzi a visitare il mio vecchio ufficio”

“Ho portato i miei ragazzi a visitare il mio vecchio ufficio“, così scrive sul suo profilo social il bravissimo ed amato attore australiano Rossel Crowe, postando una foto che lo ritrae – in versione ‘turistica’ – all’interno del maestoso Anfiteatro Flavio.

Russel Crowe poi a Fontana di Trevi che, confessa: “”uno dei miei luoghi preferiti nell’universo”

Ma non solo, notoriamente ammaliato dalla Capitale e, nello specifico, del Colosseo, l’attore lascia andare senza freni il suo amore per Roma e, in un’altra foto eccolo con famiglia a Fontana di Trevi che, confessa, è “uno dei miei luoghi preferiti nell’universo“.

Max