Il M° Vessicchio cerca orchestrali per Le Vibrazioni

Il rock della band milanese ‘Le Vibrazioni‘, incontra per la prima volta la musica classica in un inedito viaggio live nei più importanti teatri d’Italia. E per l’occasione sono aperte le iscrizioni al bando per suonare con l’Orchestra ‘Sesto Armonico‘, del Maestro Peppe Vessicchio, che curerà per l’appunto la parte musicale del nuovo tour ‘Le Vibrazioni in Orchestra di e con Beppe Vessicchio‘ che, come vedremo, sarà ospitato nei più importanti teatri d’Italia.

Il tour, che prenderà il via l’11 novembre dal Teatro Golden di Palermo, vedrà per la prima volta il rock di una delle più longeve e attive band del panorama musicale italiano incontrare la musica classica: uno spettacolo unico, in cui Le Vibrazioni presenteranno tutti i loro più grandi successi in una chiave inedita, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal bravo, simpatico ‘e barbuto’ Maestro.

Il bando per le selezioni è disponibile al seguente link: www.musicalchairs.info/it/competitions/2005?ref=19.

Ricordiamo che è possibile iscriversi entro il 1 ottobre.

Queste le date del nuovo tour (prodotto da 432, Color Sound e Therea Omnis), de Le Vibrazioni:

11 novembre – Teatro Golden – PALERMO; 12 novembre – Teatro Impero – MARSALA (TP); 13 novembre – Teatro Metropolitan – CATANIA; 15 novembre – Teatro Rendano – COSENZA; 18 novembre – TeatroTeam – BARI; 20 novembre – Teatro Augusteo – NAPOLI; 27 novembre – Teatro Tuscanyhall – FIRENZE; 29 novembre – Teatro Colosseo – TORINO; 2 dicembre – Teatro EuropAuditorium – BOLOGNA; 5 dicembre – Gran Teatro Geox – PADOVA; 10 dicembre – Teatro Nazionale – MILANO; 12 dicembre – Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) – ROMA

I biglietti dei concerti sono disponibili in prevendita online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati. Per la data di Cosenza, invece, i biglietti sono disponibili in prevendita su InPrimaFila (www.inprimafila.net), mentre quelli per la data di Padova su Ticketmaster (www.ticketmaster.it).

Nel frattempo però prosegue, intanto, anche il tour estivo della band. Di seguito le prossime date: 13 settembre – Piazza del Popolo – CALANGIANUS (OT); 14 settembre – Piazza SS. Trinità – POLIZZI GENEROSA (PA); 16 settembre – Piazza Unità d’Italia – LAGONEGRO (PZ); 28 settembre – Piazza Municipio – TOCCO CAUDIO (BN); 29 settembre – Piazza Italia – UGENTO (LE);

Le Vibrazioni nascono nel 1999 dall’incontro di quattro amici con la passione per il rock e gli anni ’70: Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda. Nella primavera del 2003, con il singolo “Dedicato A Te” conquistano il grande pubblico. In seguito a questo straordinario successo, nello stesso anno pubblicano il loro primo album, “Le Vibrazioni”, le cui vendite superano le 300.000 copie. Il 2017 è l’anno della reunion: il gruppo ritorna sulle scene esibendosi per la prima volta insieme dopo 5 anni e con la formazione originale. Nel 2018 sono tra i protagonisti del 68° Festival di Sanremo con il brano “Così Sbagliato”, contenuto poi nel disco “V” (Artist First/L’Equilibrista), che riscuote un ottimo successo di pubblico e critica, balzando subito in testa alle classifiche radiofoniche. Seguono i due singoli “Amore Zen” e “Pensami Così”, che, insieme al brano sanremese, contano oltre 10 milioni di stream e 12 milioni di views su YouTube, garantendo inoltre alla band una permanenza in Top 20 dell’airplay radiofonico per 10 mesi consecutivi. Nel 2019 pubblicano il singolo “Cambia” e festeggiano i 20 anni di carriera con un concerto – evento al Mediolanum Forum di Assago, insieme a tanti ospiti.

Max