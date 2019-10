Il Moncalieri Jazz Festival inaugura con Leonardo

Grande attesa per l’inaugurazione della 22ma edizione del Moncalieri Jazz Festival: sabato 2 novembre, la Notte Nera del Jazz si trasformerà ne La Notte di Leonardo, avviando una serie di iniziative dedicate al genio universale vinciano. Otre ai normali concerti che coinvolgeranno 100 musicisti in performance continue nei locali e nelle vie del centro città, il vero evento sarà il concerto ad impatto “Zero” delle ore 21,00: un vero e proprio spettacolo che coinvolgerà circa 300 coristi nazionali e internazionali.

La giornata, ricchissima di attività, partirà alle ore 14,30 presso il Castello Reale, con un Workshop dedicato a “Lo Strumento Voce”, destinato agli stessi coristi e coordinato da Albert Hera – L’arte del cantare in cerchio (CircleSinging), insieme ad altri formatori, tra i quali Marco Forgione – La voceritmo (HumanBeatBox) e Gegè Telesforo – Alla ricerca del fonema perduto (Scat-singing).

Alle ore 18,00 è prevista invece, lungo il centro storico cittadino, la sfilata della Marchin’ Band FUNK OFF, che partirà dall’Arco Navina marciando da Via San Martino fino a raggiungere la centrale Piazza Vittorio Emanuele II.

Alle 19.00, in 6 luoghi e locali sarà l’ora “dell’Aperitivo in Jazz” dove, sulle splendide note di gruppi dell’area torinese e di altre regioni d’Italia – uno per ogni locale interessato – si potrà godere del connubio tra il coinvolgente suono dei musicisti e la creatività dei Barman, degustando cocktail originali e grandi classici pensati per l’occasione. Nelle live session, sarà possibile vedere in azione i seguenti musicisti: Ciapaduri Swing quartet: Paolo Dutto (clarinetto/sax) Marco Parodi (chitarra) Enrico Ciampini (contrabbasso) Luca Rigazio (batteria); Daysreams quartet: Debora Lombardo (voce) Mario Zara (pianoforte) Giacomo Lampugnani (basso) Gianluca Fuiano (batteria); Bassdream: Gualtiero Marangoni (basso) Massimo Camarca (basso) Gilson Silveira (percussioni); Gianluigi Corvaglia 4tet”: Gianluigi Corvaglia (sax) Max Carletti (chitarra) Davide Liberti (contrabbasso) Paolo Franciscone (batteria); Acoustic Project: Lorenzo Favero (chitarra) Andrea Scagliarini (voce e armonica); Alessandro Minetto 4tet: Gledison Zabote (sax tenore) Paolo Porta (sax tenore) Alessandro Maiorino (contrabbasso) Alessandro Minetto (batteria)

Alle ore 21.00, in Piazza Vittorio Emanuele II, si assisterà al Grande Concerto “La Notte di Leonardo” con circa 300 coristi insieme a Gegè Telesforo – Albert Hera – Serena Brancale – Daniela Spalletta – Carola Cora – Fabio Giachino.

A seguire, alle ore 22,15 tornerà la Marchin’ Band dei “FUNK OFF” insieme ai DRUM THEATRE con il progetto: “ Il Ritmo del Tuo Cuore diventa Musica ” a cura di Sergio Cherubin.

La festa continuerà ancora, a partire alle ore 23.30 con “Musica & Gusto”, tutto in Via Santa Croce, per poi concludersi a partire dalle ore 01,00 con il DJ set con Luciano Morciano sempre ad “ IMPATTO ZERO”.

Il Moncalieri Jazz festival continuerà fino al 16 novembre con tantissimi concerti e novità: da segnalare il 4 novembre l’anteprima dell’opera jazz Leonardo e il foglio perduto, composta e diretta da Stefano Fonzi e interpretata da Paolo Fresu, Albert Hera, Filarmonica Teatro Regio Torino e Torino Jazz Orchestra. Testi di Giommaria Monti, voce narrante Pino Insegno.

In caso di maltempo, i concerti del 2 novembre si faranno comunque e avranno luogo nelle location indicate nel programma sottostante.

Informazioni: 011/6813130 – info@moncalierijazz.com – Associazione C.D.M.I. Strada Privata Nasi, 47 – Moncalieri (TO) –

Max