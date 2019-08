Il Re Leone, da oggi 21 agosto (di nuovo) al cinema

Simba e Mufasa tornano a ruggire e ad emozionare al cinema: da oggi 21 agosto, infatti, anche in Italia sarà possibile guardare al cinema il nuovo live-action targato Disney del Re Leone. Il leggendario cartone animato nato nel 1994 è rinato in una nuova veste animata in computer grafica grazie alla quale anche le nuove generazioni potranno avvicinarsi a questo classico che ha avvinto ed emozionato milioni di persone.

Prima di giungere nelle sale italiane la fortunata riposizione del Re Leone ha già superato l’incredibile cifra di un miliardo di dollari al botteghino, diventando uno dei film più visti di sempre. Il live-action è stato girato dal regista Jon Favreau, lo stesso che tre anni fa ha riportato sul grande schermo, e sempre in “carne ed ossa”, le avventure del libro della giungla, cui successo ha spinto la Diseny a lasciargli carta bianca anche per la riproposizione della pellicola sul re della foresta.

Il Re Leone sbarca in Italia

La storia della leggendaria pellicola è ormai nota: il giovane cucciolo Simba, figlio del Re della foresta Mufasa, dovrà riprendersi lo scettro lasciato vacante dal padre ingannato dal perfido zio, disposto a tutto pur di arrivare al potere.

Nel corso dell’avventura sarà quindi possibile vedere in vesti totalmente nuove personaggi storici come gli stessi Simba e Mufasa, per non parlare dei divertentissimi Timon e Pumba, diventati icone della pellicola grazie alla loro ironia e irriverenza con le quali accompagnano il principe Simba a rimpadronirsi dello scettro di re della foresta. Oggi 21 agosto è quindi il grande giorno: il Re Leone torna nelle sale pronto a commuovere ancora.