Impresa Goggia: argento olimpico dopo 23 giorni dall’infortunio

La medaglia è d’argento, ma l’impresa è da leggenda. Sofia Goggia è arrivata seconda in discesa libera alle Olimpiadi di Pechino dop appena 23 giorni dal pesantissimo infortunio che ha messo in dubbio la sua partecipazione ai Giochi. Non l’ha fermata niente. Non solo Goggia tornata in pista, lo ha fatto da protagonista assoluta.

Quando ha finito la sua discesa era davanti a tutte, anche alle connazionali Nadia Delago (poi arrivata terza, mai nella storia dello sci italiano avevamo avuto due azzurre sul podio) ed Elena Curtoni. Solo negli ultimi secondi di gara la svizzera Corinne Suter, vincitrice l’anno scorso a Cortina, ha saputo rubarle lo scettro di migliore al mondo.

Poco male, perché quanto fatto da Sofia Goggia è già un’impresa. Solo 23 giorni fa ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro, parziale lesione del legamento crociato e microfrattura del perone. Una diagnosi che ha messo in dubbio la sua presenza a Pechino. Ha aspettato il momento giusto, ha lavorato duro per esserci. Alla fine ha esultato: ha vinto un argento che sa di impresa.