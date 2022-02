In arrivo il ciclone di Carnevale, torna l’inverno: ecco quando

(Adnkronos) – Ariap primaverile sull’Italia fino a venerdì. Poi cambia tutto: dalla serata potrebbe tornare l’inverno con il Ciclone di Carnevale. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, conferma infatti la formazione di un profondo ciclone sul Tirreno durante il weekend, a causa della discesa dalle steppe russe di aria polare che porterà neve a bassa quota al centro-nord.

Per le conferme dobbiamo attendere ancora qualche ora, intanto sintetizziamo cosa indicano le previsioni per i prossimi giorni: fino alla prima parte di venerdì bel tempo, salvo velature giovedì e un po’ di ventilazione residua al Sud; rapido peggioramento da venerdì sera con la porta dell’inverno che si aprirà all’improvviso, come paventato a più riprese dal Team de iLMeteo.it nelle scorse settimane. Le sorprese di Carnevale, anche da statistica climatologica, non mancano mai.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 23. Al nord: cielo sereno. Al centro: bel tempo. Al sud: prevalenza di sole, ancora venti forti.

Giovedì 24. Al nord: nubi in aumento. Al centro: nuvolosità in aumento. Al sud: sole protagonista.

Venerdì 25. Al nord: peggiora al Nordest con rovesci. Al centro: nubi in aumento. Al sud: bel tempo.

Tendenza. weekend con ciclone e maltempo invernale soprattutto al Centro-Sud.