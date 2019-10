In fiamme tetto della Cavallerizza Reale a Torino, vigili del fuoco al lavoro

I n fiamme il tetto dei locali della Cavallerizza Reale, sito patrimonio dell’Unesco, in via Gioacchino Rossini, in zona centro a Torino. Dalle 7.45 circa sei squadre dei vigili del fuoco sono impegnate sul posto per evitare la propagazione dell’incendio ai tetti delle strutture attigue. L’intervento è in corso.



Aggiornamento ore 9.25