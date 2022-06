Inaugurazioni al Goretti di Latina, le parole di D’amato e Cavalli

Nuovo Cup e nuovi ambulatori, un arricchimento sostanziale e prestazioni migliorate: al Goretti di Latina, centro medico chiave e strategico del territorio, sono arrivate preziose e attese inaugurazioni del nuovo cup e di nuovi uffici e strutture ambulatoriali determinanti per il polo. Ne hanno parlato alcune delle figure politiche e istituzionali più connesse al rinnovamento dell’ospedale.

Inaugurazioni al Goretti di Latina, cosa hanno detto D’amato e Cavalli

L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e il Direttore generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli hanno partecipato alla cerimonia presso l’Ospedale Goretti di Latina. C’erano anche il sindaco di Latina, Damiano Coletta e i consiglieri regionali Giuseppe Simeone, Salvatore La Penna e Enrico Forte.

“Oggi inauguriamo luoghi moderni che migliorano l’offerta ai cittadini con percorsi di umanizzazione. Un ulteriore passo in avanti in una sanità che sta cambiando e vive una fase di grandi investimenti grazie al PNRR. Ora è il momento di correre veloci per una sanità sempre più vicina ai bisogni delle persone” ha dichiarato l’Assessore Alessio D’Amato.

E’ stato creato del dettaglio, tra le altre cose, uno spazio per i poliambulatori con la creazione di 2 nuovi sportelli di accettazione e 11 stanze per le visite specialistiche e strumentali tra cui quelli dell’Area Cardiologia, Endocrinologia, Nefrologia, Neurologia, Pneumologia. Stessa cosa per l’Area Chirurgica: Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Ginecologia, Neurochirurgia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Urologia.

“L’inaugurazione, dei nuovi spazi per il CUP e i Poliambulatori si inserisce in una cornice più ampia di interventi strutturali avviati negli ultimi anni, al fine di migliorare l’offerta di salute ai cittadini, ottimizzando anche l’accesso ai servizi con forte attenzione all’umanizzazione delle cure a cominciare dal confort ambientale e l’accoglienza del DEA II” ha aggiunto il Dg, Silvia Cavalli.