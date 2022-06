Incendio a Pietralata: alta colonna di fumo nero a Roma nord est

Incendio a Pietralata: alta colonna di fumo nero a b, ampia l’area interessata dalle fiamme a ridosso della fermata della linea B della metro Quintiliani. Alle fiamme un’area a Pietralata, quadrante nord est della Capitale, con una enorme colonna di fumo nera che si alzata.

Incendio a Pietralata, cosa è successo

Il primo intervento dei vigili del fuoco ne ha fatto seguito un secondo. I pompieri informano che le fiamme hanno interessato un terreno incolto di sterpaglie in via del Casale Quintiliani, altezza incrocio via dei Monti Tiburtini, vicino la fermata della linea B della metro. A prendere fuoco anche alcune baracche che si trovano nell’area.

Sul posto a lavoro tre squadre di pompieri, due autobootti ed un elicottero. Intervenuti anche i volontari della protezione civile radio soccorso Roma ODV.

Un enorme lavoro per i vigili del fuoco, alle prese da ieri con il vasto incendio che ha interessato due capannoni adibiti al trattamento dei rifiuti nel tmb di Malagrotta. Oltre a ciò dove sono impegnati 50 uomini, come informano dal comando provinciale di via Genova sono oltre 100 gli interventi effettuati oggi dai pompieri a Roma e provincia.

Nel primo pomeriggio le squadre 3/A e 9/A sono intervenute, con l’ausilio dell’autoscala AS/1, in via Sutri, 5 a Ponte Milvio e via Francesco Saverio Solari al Portuense per due incendi in appartamento.