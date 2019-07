Incendio a San Giovanni Rotondo: a fuoco i mezzi trasporto rifiuti

Un incendio ha letteralmente devastato i mezzi per la raccolta rifiuti a disposizione del comune di San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia. Nella notte un rogo di ingenti proporzioni ha ridotto in cenere 33 camion della ditta Tekra, impegnata nel servizio di nettezza urbana della città.

Adesso, rimangono soltanto 3 Ape Car e due altri veicoli nel parco mezzi della ditta. Non ci sono stati danni a persone.

Aggiornamento ore 6.00

Incendio a San Giovanni Rotondo: 33 mezzi a fuoco

I mezzi andati a fuoco questa notte a San Giovanni Rotondo erano tutti vuoti, nel parcheggio comunale in località Pozzo Cavo, vicino all’Eliporto. Si sta lavorando per comprendere le cause di questo incendio: a tal proposito i carabinieri hanno avviato le indagini.

Aggiornamento ore 7.00

Al vaglio delle forze dell’ordine i video delle telecamere di sicurezza installate in zona, per cercare di risalire all’origine dell’incendio che questa notte ha decimato i mezzi di raccolta rifiuti del Comune.

Il sindaco Michele Crisetti in giornata incontrerà i vertici della ditta appaltatrice del servizio per trovare presto una soluzione per erogare il servizio. “Ora nostro obiettivo è quello di garantire la continuità del servizio di raccolta rifiuti per non mettere a rischio la salute pubblica”.

Aggiornamento ore 9.00