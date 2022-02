Incendio in via Casilina, bus Atac in fiamme

Un bus Atac vecchio di 18 anni, ancora su strada, distrutto da un incendio in via Casilina. È quanto successo alle prime ore di oggi, venerdì 11 febbraio. A darne notizia è stata la stessa azienda dei trasporti di Roma.

Secondo quanto si apprende, mentre percorreva via Casilina, per cause da accertare, si è sviluppato un incendio su una vettura della linea 507 che si apprestava a entrare in servizio. La vettura era appena uscita dal deposito di Tor Vergata per raggiungere il capolinea per prendere servizio.

“Non ci sono stati problemi per le persone”, chiarisce Atac che spiega: “Il bus era in servizio dal 2004”. Sul posto i vigili del fuoco.