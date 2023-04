Incendio Pigneto: 76enne perde la vita

Una donna di 76 anni è morta in un incendio nella sua abitazione al Pigneto, quartiere nel centro di Roma. L’incendio è stato scatenato da una candela che ha preso fuoco e ha avvolto il letto sul quale era sdraiata la signora. Il marito e il figlio, presenti nell’appartamento, sono riusciti a fuggire ma la donna, per via dei suoi problemi di salute, non ha avuto la stessa possibilità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118 ma non è stato possibile salvare la vittima. Si sono resi necessari i rilievi tecnico-scientifici dei carabinieri per accertare le cause dell’incendio e le conseguenze che la candela ha avuto sull’espandersi delle fiamme. A quanto risulta, la famiglia si sarebbe trovata in difficoltà economiche e per questo motivo, all’appartamento era stata staccata la fornitura di energia elettrica.