Incidente d’auto a Roma: ecco dove e cosa è successo

Ennesimo incidente stradale in via di Vigna Murata, questa volta il protagonista è un centauro rimasto ferito in seguito all’impatto contro un’auto. E’ accaduto in zona Fonte Meravigliosa, all’altezza di via del Casale Solero, verso via della Cecchignola.

A chiamare i soccorsi il conducente del Suv, il motociclista è stato invece trasportato al Campus Biomedico in codice rosso. Sulla stessa strada lo scorso 19 maggio aveva perso la vita un automobilista di 33 anni, adesso il nuovo episodio a rimarcare come la zona sia purtroppo sempre più ad alta pericolosità.

seguono aggiornamenti