Incidente durante la gara di duathlon: 5 feriti, due gravi

Incidente durante la gara di duathlon: cinque feriti, di cui due gravi. E’ successo a Sabaudia. Il sinistro stradale appunto verificatosi durante la gara di duathlon, da percorrere correndo o in bicicletta.

Stando a quanto ricostruito a scontrarsi in maniera grave sarebbero stati due atleti e per uno di loro è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. Oltre alle due persone ferite in maniera grave e trasportate in ospedale in codice rosso, risultano feriti anche altri tre ciclisti. La gara è stata sospesa.

Seguono aggiornamenti