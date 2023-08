Incidente oggi nel Catanese, scontro tra auto: morti 2 agenti della Penitenziaria

(Adnkronos) – Due agenti di Polizia Penitenziaria hanno perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente tra due auto avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 385, nel territorio di Mineo (Catania). Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Le vittime si trovavano a bordo dell’auto diretta a Mineo, dove era prevista la festa del Patrono. I feriti sono stati portati in due ospedali differenti, uno è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, l’altro è ricoverato all’ospedale Gravina di Caltagirone. A Mineo, in segno di lutto, sono stati annullati tutti gli eventi folcloristici previsti per la festa del patrono.