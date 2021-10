Incidente Pontina, la dinamica della tragedia

Un sabato sera tra amici a Roma, tra selfie, Instagram, e una grande passione per il calcio: poi, l’oblio. Matteo La Perna e Mattia Patriarca sono i due giovani di 18 anni morti in un incidente stradale avvenuto sulla via Pontina in quello che è stato a tutti gli effetti l’ennesimo weekend di sangue sulle strade. T

ante, troppe vite spezzate, come quella di Henok Girmay Gebrearegawi, 22enne morto pochi giorni fa sul Lungotevere. Erano circa le 4 del mattino del 3 ottobre quando dopo una serata a Campo de’ Fiori sono saliti su sul sedile posteriore di una Volkswagen Polo. Allo svincolo per via del Tufetto, sulla Pontina, il conducente, un altro 18enne, ha perso il controllo dell’auto che è finita contro il guard rail e si è ribaltata.

Patriarca e La Perna sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo: morti sul colpo. L’auto, secondo la ricostruzione della polizia stradale è stata quindi colpita da altre due vetture: Il 18enne alla guida è ricoverato in gravi condizioni alla clinica città di Aprilia, mentre un 17enne che sulla stessa auto si trovava accanto a lui è stato medicato e dimesso. Nell’incidente è rimasto ferito anche l’uomo che era al volante della Ford Fiesta che è ricoverato in ospedale a Pomezia. Da accertare anche i motivi che hanno causato l’incidente, forse un colpo di sonno. Cordoglio a Nettuno e ad Anzio, laddove vivevano le vittime dell’ultima tragedia stradale di Roma e provincia.