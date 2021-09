Infortunio Caicedo, l’attaccante del Genoa salta la Fiorentina

Rimandato ancora l’esordio di Felipe Caicedo con la maglia del Genoa. L’attaccante è ancora alle prese con l’infortunio che gli ha fatto saltare le prime giornate di campionato, e a questo punto è in bilico anche per la prossima.

A comunicarlo lo stesso club rossoblù tramite una nota: “Il Genoa CFC comunica che Felipe Caicedo continua ad avvertire un fastidio al flessore della coscia”. Tradotto: con la Fiorentina non ci sarà, e Ballardini dovrà ancora affidarsi a Destro.

Arrivato dalla Lazio in estate, Caicedo punta a un ruolo da protagonista del prossimo campionato. A Roma ha dimostrato di essere un attaccante da grande squadra. Per Inzaghi ha rappresentato l’uomo della provvidenza, in grado di incidere sulla partita anche in pochi minuti.

Motivo per cui il Genoa ha deciso di puntarci, in questo caso però per assicurargli un ruolo da protagonista. L’esordio è ancora rimandato, il problema al flessore lo sta frenando, ma il suo rientro non sembra così lontano.