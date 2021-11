Inter, infortunio De Vrij: l’esito degli esami

E’ uscito quando mancavano ormai una manciata di secondi alla fine. Si è perso i volti bui del triplice fischio, per poi ritrovarli nello spogliatoio. Stefan De Vrij ha alzato bandiera bianca sabato sera, nel finale della gara tra Olanda e Montenegro valevole per la penultima giornata di qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar.

Gli Orange si sono fatti recuperare e ora rischiano il disastro nell’ultima gara di qualificazione. Non sarà presente De Vrij, uscito dolorante nell’ultima sfida. Un problema muscolare, era apparso subito chiaro. Il difensore dell’Inter si è accasciato a terra dolorante, ha chiesto subito il cambio ed è stato sostituito da De Ligt.

Poi è volato in Italia, destinazione Milano. Si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato di un risentimento muscolare. La buona notizia è che non si tratta di uno stiramento, quindi i tempi di recupero non saranno biblici, ma comunque importanti.

Il difensore olandese, infatti, dovrebbe saltare la gara di campionato contro il Napoli e quella in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. De Vrij verrà monitorato giorno dopo giorno per capire come evolve l’infortunio: i tempi di recupero stimati, al momento, sono di 10-15 giorni. Poi l’olandese potrà di nuovo tornare in campo.