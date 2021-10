Inter-Udinese 2-0, doppietta Correa e nerazzurri ok

L’Inter batte 2-0 l’Udinese nel match dell’undicesima giornata della Serie A e continua la rincorsa alla vetta della classifica. I nerazzurri si impongono grazie alla doppietta di Correa e salgono a 24 punti, a 4 lunghezze da Napoli e Milan che devono ancora scendere in campo. I campioni d’Italia provano a sfondare già in avvio, affidandosi alle percussioni di Barella.

Il centrocampista va al tiro in 2 occasioni, al 13′ e al 27′, ma in entrambi i casi sbatte su Silvestri, che salva la porta friuliana. L’equilibrio salta dopo un’ora. Al 60′ Correa riceve palla, punta la porta e spara sul primo palo: 1-0 e Inter avanti. Al 68′ l’attaccante concede il bis sfruttando il suggerimento di Dumfries. Controllo e conclusione dal cuore dell’area, 2-0 e gara in ghiaccio. L’Udinese si fa vedere solo nel finale con Deulofeu, che prima impegna Handanovic e poi all’83’ va anche a segno: gol annullato per fuorigioco, finisce 2-0.