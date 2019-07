IPTV offre Sky Gratis, ma come ben sanno i clienti, é una forma di trasmissione illegale, una truffa. Di che cosa si tratta? Ecco cosa si puo´ dire al riguardo.

Come è ben noto agli esperti ed appassionati del settore, il sistema IPTV mette a disposizione Sky a costo zero per migliaia di persone. Tuttavia, a ben vedere, dietro ciò si nasconderebbe una truffa per i cittadini. Quale? E’ presto detto.

IPTV, Sky Gratis, truffa illegale. Ecco cosa si rischia. Multa e carcere

Come é ormai noto, il sistema IPTV é sotto attacco da parte delle autoritã su indirizzo dei network che vengono colpiti; Dopo le prime chiusure e i protocolli di indagine sulle IPTV piú note, ecco che si prospettano misure restrittive verso i clienti.

In pratica, IPTV è un sistema che viene sfruttato per poter ottenere Sky a costo zero ma che, diciamo così, non è esattamente legale. Secondo alcune analisi realizzate da centri specializzati, pare infatti che attualmente circa due milioni di persone siano in grado (abitualmente o meno) di vedere infatti i canali satellitari attraverso l’IPTV in modalità a dir poco vantaggiose.

Gli utenti che entrano nel circuito dell’IPTV, sistema pirata illegale che mette a disposizione degli utenti qualsiasi contenuto come Sky o DAZN o Netflix ad esempio, da anni sfruttano un sistema per guardare i grandi eventi senza pagare, ma non rendendosi conto del danno che crea alle grandi aziende e, non solo.

Molti non sanno o non si rendono conto che, aderendo a questo sistema, possono incorrere in guai con la legge. Si fa, infatti, sul serio con multe da migliaia di euro. Ogni sistema cosiddetto di pirateria del resto va a ledere diritti acclarati, e attualmente si sono intensificate le attività di controllo sul territorio.

Chi viene beccato a usare la piattaforma, rischia multe da migliaia di euro. E si rischia anche la galera. Per le attuali leggi, chi usa il sistema dell’IPTV rischia circa 10mila euro di sanzioni e, per chi ne fa un mestiere, appunto, il pericolo è