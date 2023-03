Ita, O’Leary (Ryanair): “Lufthansa alzerà prezzi biglietti, vantaggio per noi”

(Adnkronos) – “Lufthansa è un partner migliore di Air France per Ita ma si limiterà a portare i passeggeri a Monaco e Francoforte, come ha fatto a Bruxelles e a Zurigo. Sono contento per noi perché alzerà le tariffe dei voli di Ita e così la gente volerà di più con noi”. Così l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, a margine dell’inaugurazione dei due nuovi hangar manutentivi di Ryanair all’aeroporto di Milano Bergamo.

Questi due nuovi hangar, 4° e 5° per la manutenzione presso l’aeroporto di Milano Bergamo, rappresentano un ulteriore investimento da parte di Ryanair di 20 milioni di euro all’aeroporto di Bergamo e creeranno oltre 100 nuovi posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell’ingegneria aeronautica per la regione Lombardia. Presente all’inaugurazione il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che al suo arrivo è stato accolto a Bergamo da O’Leary, dal presidente di Sacbo Giovanni Sanga, dal direttore generale di Sacbo Emilio Bellingardi, dal presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma e dalle autorità locali. Alla cerimonia ufficiale di inaugurazione hanno partecipato anche i sindaci di Bergamo, Orio al Serio e un gran numero di ospiti illustri.

Quest’anno, ha spiegato O’Leary, la flotta Ryanair su Bergamo “aumenterà di 4 aeromobili per un totale di 24 aerei e aprirà 10 nuove rotte a Bergamo, aumentando il traffico a 13 mln di passeggeri all’anno”. A Bergamo, “questo ulteriore investimento di 20 milioni di euro in 2 nuovi hangar per la manutenzione e la creazione di oltre 100 nuovi posti di lavoro nel settore manutenzione aeromobili, rafforza l’impegno di Ryanair a Bergamo, in Lombardia e in Italia in generale”, ha sottolineato ancora O’Leary.

Nel 2023 Ryanair “baserà 98 aerei in tutta Italia e aumenterà il traffico del 12%, passando da 50 a 56 milioni di passeggeri – ha annunciato l’ad del gruppo Ryanair – Questi numeri non sarebbero stati possibili senza l’aiuto dei partner Sacbo ed Enac”. I 98 aeromobili supportano oltre 3.000 posti di lavoro diretti nelle sue basi e nei suoi 30 aeroporti italiani. Ryanair ha investito oltre 50 milioni di euro nei suoi 5 hangar per la manutenzione di ultima generazione, che ora assicurano oltre 250 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell’ingegneria aeronautica a Bergamo e in Lombardia. Questi due nuovi hangar consentiranno a Ryanair di trasferire a Bergamo una parte consistente della manutenzione interna dei Boeing 737, mentre la flotta di Ryanair all’Aeroporto di Bergamo sale a 24 aeromobili basati in S23 (un investimento di oltre 2 miliardi di dollari da parte di Ryanair in Lombardia).

“Oggi siamo a circa 100 aeromobili basati in Italia e vogliamo arrivare a 200 aeromobili entro metà della prossima decade, entro il 2035, e a quella data mi aspetto di portare a 100 milioni il numero di passeggeri da e per l’Italia”, ha affermato O’Learyaggiungendo: “Ci aspettiamo di continuare a crescere ancora. L’Italia è il mercato che cresce di più in Europa”. Per il prossimo inverno, ha annunciato l’ad di Ryanair, “avremo una consegna da Boeing di 55 nuovi aeromobili e vogliamo basarne 10 in Italia per l’estate del 2024. Ci aspettiamo di passare dai 56 milioni di passeggeri previsti quest’anno a 62-63 milioni nel 2024”.