“Italia è sinonimo di bellezza e qualità. Il Netx generation Eu è un’opportunità per voi”, afferma la Von der Leyen

“Mentre investiamo per disegnare l’economia del futuro, dobbiamo anche lavorare a riforme ambiziose, per assicurare che i nostri investimenti rispondano ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini. Le riforme porteranno la ripresa”. E’ stata Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ad aprire gli ‘attesi’ (dal governo) ‘Stati generali’ di Villa Pamphili, sollecitando tra l’altro il nostro Paese a prodursi in “riforme ambiziose per sostenere la ripresa economica”, dettata dall’emergenza coronavirus.

Leyen plaude al rilancio di Conte: “L’Europa s’è desta”

Ormai storicamente a trattare coi nostro governanti ‘con il bastone e la carota’, la rappresentante di Bruxelles ha poi ‘incoraggiato’ l’esecutivo, plaudendolo per essersi prodotto in “misure coraggiose, chiedendo alle gente di stare a casa per lunghe settimane e mesi “ , allo stesso tempo, facendo suo il discorso del premier relativo all’atteso piano di rilancio, la von Der Leyen ha ribadito la ‘giustezza’ di misure come la riduzione “della burocrazia, di rendere più efficiente il settore pubblico, di assicurare che i lavori pubblici siano al riparo dal crimine organizzato: la capacità e la qualità dell’amministrazione pubblica italiana sarà essenziale, in modo che si possa fare buon uso delle nuove risorse del Next generation Eu”. Certo ha aggiunto la presidente, “Noi tutti comprendiamo che la ripresa sarà una sfida generazionale, non solo per l’Italia per l’Europa intera. Oggi posso dire, lo spirito dei fondatori è tornato, l’Europa è tornata. L’Europa s’è desta“.

Leyen: “Lavoro per donne e giovani e meno fisco”

Quindi ha continuato la massima rappresentate della Commissione Ue, ”Il mercato del lavoro presenta delle sfide, l’occupazione femminile e giovanile è troppo bassa, tutti noi sappiamo che non si può costruire un’economia di successo senza donne e giovani“. Inoltre, ha giustamente fatto notare la Leyen, urge anche “una sostanziale riforma del fisco e di un più efficace sistema della giustizia, che è cruciale per le imprese italiane di tutte le dimensioni”.

Leyen: “Giuseppe sono d’accordo, guardiamo al futuro”

Quindi, rivolgendosi ‘confidenzialmente’ al ‘padrone di casa’, la presidente ha affermato: ”Giuseppe non potrei essere più d’accordo con le tue parole, ‘questo è il momento di alzare la testa e guardare al futuro‘. Non dobbiamo solo ripristinare lo status quo, questo non ha mai funzionato”.

Leyen: “Netx generation Eu è un’opportunità per voi”

Poi finalmente, il passaggio più atteso, quello rivolto al Netx generation Eu che la Commissione Ue è intenzionata a varare in riposta alla crisi economia seguita all’epidemia di Covid-19. Una misura, ha detto la presidente, che per l’Italia rappresenta “un’opportunità unica”, dandole così modo di poter rispondere alle “sfide di lunga data che riguardano l’economia del Paese. E aprirà la strada ad una ripresa economica duratura, adesso sta a voi far sì che questo accada”. Ed ha poi voluto ancora una volta lanciare un segno d’affetto, ringraziando Conte “per il paziente lavoro per rimettere insieme il Paese più colpito in Europa dalla pandemia”.

Leyen: “Made in Italy significa bellezza e qualità”

Dunque, ha rimarcato ancora una volta la Leyen, ”Next generation Eu è una chance per l’Italia e per l’Europa per decidere quale debba essere il nostro futuro. L’Italia ha sempre sorpreso il mondo, vi siete risollevati dalle crisi più profonde, avete preservato la nostra identità e le vostre tradizioni, mentre innovavate e vi reinventavate. Grazie a questo l’Italia ha oggi la seconda più grande base industriale in Europa. In tutto il mondo ‘Made in Italy’ significa bellezza e alta qualità”.

“Le decisioni di oggi disegneranno l’Italia di domani”

Infine la presidente della Commissione si è congedata sottolineando come, “Le decisioni di oggi disegneranno l’Italia di domani. Questo è il momento per sviluppare ed attuare un efficace piano di rilancio. E la Commissione sarà con voi per sostenervi e accompagnarvi, attraverso le riforme, verso la ripresa. L’Europa ha bisogno di un’Italia forte al suo interno”.

Max