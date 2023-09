Iv: “Basta incidenti mortali sulla Colombo. Servono più controlli, autovelox e dissuasori di velocità”

“Sono passati soltanto quindici giorni da quando il giovanissimo Matteo Orlandi ha perso la vita sulla Colombo mentre era alla guida di uno scooter e già siamo costretti a registrare un altro incidente mortale su quella stessa strada, vittime due turisti irlandesi che ieri sono stati investiti da un’auto all’altezza dell’incrocio con via di Malafede. Un episodio che ci lascia profondamente addolorati, ancora una volta.

La Cristoforo Colombo si conferma una delle strade più pericolose della Capitale, eppure l’Amministrazione ha fatto finora troppo poco per la sua messa in sicurezza. Servono maggiori controlli della Polizia Locale e sanzioni più severe per chi viola il codice della strada, ma occorrono anche autovelox fissi e dissuasori di velocità, nei punti dove è possibile installarli. Non basta insomma annunciare provvedimenti per rendere quella strada più sicura ed è fondamentale completare quanto prima la lista degli incroci più pericolosi, i black point, che interessa anche altre grandi arterie della città, come Salaria, Casilina, Nomentana. Sulla sicurezza stradale ci aspettiamo insomma un maggiore impegno da parte dell’Amministrazione”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max