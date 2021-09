Jean-Paul Belmondo si è spento nella notte a Parigi. L’attore, amatissimo anche in Italia, aveva 88 anni

E’ stato il suo avvocato ad annunciarlo, gettando nello sconforto numerosi cinefili, soprattutto del cinema francese. Nella notte, ad 88 anni si è spento l’attore Jean-Paul Belmondo nella sua casa di parigina.

Belmondo, faccia da duro e sorriso beffardo, è stato un attore amato in tutto il mondo

Faccia da duro, playboy incallito, grazie anche al suo sorriso beffardo il divo appartenente alla ‘nouvelle vague‘, era conosciuto a livello mondiale, avendo preso parte – soprattutto fra gli anni ’60 ed ’80 – a decine di pellicole come protagonista, alcune delle quali di enorme successo ai botteghini.

Nello specifico Belmondo era nato il il 9 aprile 1933 a Neuilly-sur-Seine.

Belmondo, un attore che ha lungamente lavorato anche in Italia con attori e registi di grande fama

Amatissimo anche dal pubblico italiano, dove ha lungamente lavorato, a fianco di grandi attrici come Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Sophia Loren e Stefania Sandrelli, l’attore francese era inoltre stimato dai nostri grandi registi, alcuni dei quali lo hanno voluto come protagonista sui loro set (da Alberto Lattuada, a Vittorio De Sica, passando per Renato Castellani, tanto per citarne alcuni).

Belmondo, per lungo tempo protagonista del gossip per via dell’appassionata relazione con Laura Antonelli

Come dicevamo, amatissimo dalle donne, in Italia fece lungamente parlare di sé, conquistando le copertine dei giornali di gossip, per la lunga e travagliata relazione con l’attrice Laura Antonelli.

Max