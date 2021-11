Jesolo, esplode una bombola: muore tecnico al lavoro

Mentre lavorava nel seminterrato del Palazzo del Turismo di Jesolo, nella città metropolitana di Venezia, un tecnico specializzato di 50 anni è morto a causa di uno scoppio di una bombola. L’uomo era a lavoro con un altro collega, rimasto illeso, al sistema antincendio dell’edificio quando, intorno alle 11.40, è rimasto coinvolto nel tragico incidente.

Ancora da chiarire i motivi che hanno portato alla morte del tecnico. L’uomo era a lavoro nel piano dove sono presenti bombole che contengono 50% di gas argon e 50% di azoto. Secondo una prima ricostruzione una delle bombole sarebbe esplosa e avrebbe iniziato a volare letteralmente per la stanza.

Gli investigatori sono a lavoro per capire se la morte sia avvenuta a causa dell’impatto con l’attrezzatura o per la caduta a seguito del tentativo di fuga da parte dell’uomo. Sulle cause dell’incidente indagano Carabinieri e degli ispettori dell’Azienda sanitaria. La vittima lavorava per una ditta di Salzano, a Venezia.