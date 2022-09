Juve-Benfica 1-2, Allegri: “Non mi sento a rischio”

(Adnkronos) – “Non mi sento assolutamente a rischio, sono momenti che fanno parte del calcio”. Massimiliano Allegri si considera saldo sulla panchina della Juventus nonostante i risultati deludenti. La sconfitta casalinga per 2-1 contro il Benfica complica il cammino in Champions League, con la qualificazione lontanissima dopo appena 2 giornate.

“Il rigore alla fine del primo tempo ci ha tagliato le gambe. Ora dobbiamo stare zitti e lavorare, facendo un passo alla volta. In Champions League la situazione è complicata. Bisogna lavorare con serenità e con responsabilità. In questo momento l’unica cosa che conta è lavorare. Come gruppo stiamo lavorando bene, ci sono aspettative molto alte ma ci mancano anche molti giocatori e non possiamo non considerarlo”, dice ad Amazon Prime.