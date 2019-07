Juve, de Ligt sempre più vicino. Ten Hag: “Lo sapevamo”

La fumata bianca è ad un passo, oggi e domani potrebbero essere le giornate decisive per vedere finalmente de Ligt alla Juventus. La società bianconera è in contatto continuo da tempo con l’Ajax, l’intesa è quasi totale, i due club stanno solo discutendo sulle modalità di pagamento.

Dettagli che verranno presto sistemati in attesa dell’arrivo del difensore a Torino. De Ligt è atteso in città nelle prossime ore, in modo che possa svolgere le visite mediche prima di aggregarsi al resto del gruppo in vista della preparazione per la prossima stagione. La trattativa è ormai prossima alla chiusura. E a confermalo è stato anche l’allenatore dell’Ajax Ten Hag, che ha parlato dal ritiro austriaco della società olandese.

Ten Hag: “Si libera un posto”

L’allenatore dei Lancieri ha confermato l’imminente partenza del giovane difensore, prima però ha parlato della sua rosa La scorsa stagione, anche grazie alla nostra filosofia, alla squadra e ai giocatori stessi, De Jong e De Ligt sono diventati fenomeni, tanto da attirare l’attenzione delle big europee. Hanno qualità eccezionali. Prima dell’anno scorso, Frenkie non aveva mai guidato il nostro centrocampo, poi sappiamo tutti com’è andata. Alla fine è diventato indispensabile per l’Ajax e per l’Olanda, non vedo per cui non possa accadere ad un altro giocatore quest’anno:

La conferma sull’addio di de Ligt è arrivata con parole dirette: “De Ligt via? Sapevamo da tempo che sarebbe successo, è un bene che accada ora. Si libera un posto, qualcun altro dovrà riempirlo”. Tutto fatto quindi, arrivano anche conferme dirette dall’Ajax: de Ligt sarà presto un nuovo giocatore della Juventus.