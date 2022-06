Juve, Morata corteggiato anche dall’Arsenal

(Adnkronos) – L’Arsenal è il principale corteggiatore di Alvaro Morata oltre alla Juventus che lo ha avuto in prestito dall’Atletico Madrid per due anni. La squadra inglese si prepara a lanciare un’offerta per il giocatore spagnolo, secondo il Mirror, approfittando del fatto che la situazione con la ‘Vecchia Signora’ è in stallo. Salvo un cambiamento radicale con la squadra italiana che decidesse di pagare i 35 milioni di euro pattuiti con l’Atlético, l’attaccante dovrà continuare ad essere rojiblanco o accettare un’altra delle proposte sul tavolo. L’Arsenal cerca un sostituto di Alexandre Lacazette e il tecnico Mikel Arteta avrebbe pensato a Morata in alternativa al giallorosso Tammy Abraham o a Gabriel Jesús del Manchester City.