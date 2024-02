La Dott.ssa Danyla De Vincentiis torna nel salotto di Radio Roma: “La diversità è ben altra”

Torna puntuale come ogni venerdì il collegamento con la Parent Coach Danyla De Vincentiis, la dottoressa che ogni settimana partecipa al salotto di Radio Roma Television all’interno della trasmissione “A Casa di Amici”, in onda sul canale 14 del digitale terrestre Lazio con la conduzione di Giulia Capobianco. Questa settimana la Dott.ssa De Vincentiis ha approfondito il tema delle familiari e delle emozioni. Un argomento molto sentito e che ci riguarda tutti da vicino nella nostra quotidianetà.

La riflessione di questa settimana è partita da un film che ha segnato la storia del cinema, suscitando emozioni in grandi e piccini: E.T. – l’Extraterrestre. Ad emergere in prima battuta, il concetto sociale della diversità, affrontato in maniera del tutto pura, ad esempio, dai bambini, rispetto a quanto interpretato generalmente da un adulto. Nel film infatti, il bambino ed il piccolo alieno, pur essendo così diversi esteticamente, hanno molto che li accomuna… “la diversità è ben altra” sottolinea la Parent Coach ai microfoni di RadioRoma.it. Tra le frasi più celebri del capolavoro di Spielberg la citazione “telefono casa”, che esprime massimamente l’amore per la propria famiglia, il desiderio di rimanere ancorati alle radici, senza trascurare le relazioni con l’altro.

