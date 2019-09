La famiglia protagonista a Venezia. Italia ‘di nicchia’

Oggi al Lido tra le pellicole in concorso, seppur con temi ed atmosfere opposte ad essere protagonista sarà la famiglia.

Il primo a parlarne è il regista francese Robert Guédiguian il quale, attraverso ‘Gloria Mundi’ racconta la triste equazione che contrappone alla gioia di una coppia per la nascita della loro prima figlia, le conseguenti difficoltà sociale che invece l’attuale società riserva all’evento, non promettendo nulla di buono negli anni in divenire.

Nel film di Tiago Guedes invece – ‘A Herdade’ – attraverso un sistema ormai collaudato (ovviamente con la variante del contenuto), le vicissitudini di una facoltosa famiglia portoghese, le cui immense fortune terriere poggiano sulle sponde del fiume Tago, sul quale il regista punta il compasso per racchiudere la storia del suo paese.

Non manca certo poi l’Italia al Lido, anche se fuori concorso, con la serie tv ispirata dal libro di Saviano, ‘Zerozero’ di Stefano Sollima. E parla italiano anche ‘Nevia’, che segna il debutto dietro la macchina da presa dell’ex signora Garrone, Nunzia De Stefano, che dovrà districarsi nell’ambito dell’ostica sezione ‘Orizzonti’. In bocca al lupo!

Max