La Parent Coach Dott.ssa Danyla De Vincentiis: “Le mamme non hanno un manuale”

Intervenuta all’interno del programma “A Casa di Amici”, il salotto di Radio Roma Television, in onda sul canale 14 del digitale terrestre Lazio, la Parent Coach Danyla De Vincentiis ha detto la sua sul film “Mrs. Doubtfire”, uno dei capolavori dell’attore Robin Williams.

Intervistata da Giulia Capobianco la dottoressa ha voluto far riflettere tutti i telespettatori sulla visione dei ruoli dell’uomo e della donna, o meglio, il ruolo di un papà e il ruolo di una mamma. Molto spesso accade che le mamme si lamentino del fatto che i rispettivi compagni di vita non li aiutino a cambiare un pannolino, a prendersi cura del proprio figlio e/o figlia portandolo a passeggio al parco o ancora a svolgere più in grande quelle mansioni che la società fa passare come mansioni tipicamente femminili o destinate alle mamme perché i papa potrebbero non essere in grado di farlo.

Nel corso del suo intervento la Dott.ssa De Vincentiis ha spiegato: “Le mamme non hanno un manuale”, pertanto anche l’uomo potrebbe benissimo imparare. Il consiglio della parent coach è proprio quello di “mettere alla prova i vostri mariti, e vedrete che vi sorprenderanno!”.

