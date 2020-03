La primavera inizia oggi, 20 marzo 2020. Ecco perché arriva un giorno prima

Oggi, 20 marzo 2020, diciamo addio all’inverno e inizia ufficialmente la primavera. Con l’emergenza coronavirus nel nostro Paese, probabilmente, in molti non si sono resi conto che quest’anno la stagione della rinascita arriva in anticipo, un giorno prima, invece che il 21 marzo come al solito

Primavera 2020 in anticipo: quando inizia, quando finisce, dal 20 marzo 2020 al 20 giugno 2020

Mentre anche Google dedica il suo “doodle” all’evento, infatti, possiamo già ritenerci in primavera, quest’anno, proprio perché il 2020 è un anno bisestile.

In questo caso, infatti, l’equinozio che contraddistingue l’inizio della primavera non avviene, come tradizionalmente accettato, il 21 marzo, ma il 20 marzo, una giornata prima.

L’equinozio è il momento dell’anno in cui il tempo del giorno e il tempo della notte sono uguali. Questo determina che i raggi del Sole arrivino sul nostro pianeta in modo perpendicolare all’asse terrestre.

L’equinozio di oggi è quello di primavera, mentre a settembre avviene quello di autunno. I solstizi indicano invece il maggior divario di tempo fra notte e giorno: d’estate, a giugno, con la giornata più lunga c’è il solstizio d’estate, mentre a dicembre la notte più lunga con quello d’inverno.

Quest’anno quindi la primavera inizia il 20 marzo 2020 e termina ufficialmente il 20 giugno 2020, precisamente alle 21.44, quando avverrà il solstizio d’estate