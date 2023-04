Ladri di biciclette elettriche in azione a Roma: messo a segno colpo da 200mila euro

Maxi furto di biciclette elettriche a Roma. Un colpo da circa 200mila euro è stato scoperto ieri pomeriggio dal proprietario che dopo il weekend è tornato in negozio trovando la serratura della porta forzata.

Il furto nel maxi store in zona Ardeatina appena fuori dal Grande raccordo anulare, sarebbe stato messo a segno domenica da ladri ben organizzati che sono riusciti a portare via una novantina di bici per un bottino totale di 200mila euro.

Sono quindi iniziate le indagini per identificare la banda che potrebbe ora cercare di rivendere sul mercato clandestino le costose due ruote. Gli investigatori non potranno far conto sul sistema di telecamere interno che non sarebbe stato funzionante.

Dettagli utili potrebbero arrivare da altri impianti di videosorveglianza presenti nell’area. Ai ladri sarà servito un mezzo capiente per trasportare tutte le bici rubate.

