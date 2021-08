Lago di Albano, rinvenuto cadavere di un 49enne

E’ un uomo di 49 anni il cadavere ritrovato quest’oggi giovedì 12 agosto sulle rive del lago Albano da due canoisti, a pochi metri dai bagnanti. L’uomo aveva deciso di farsi il bagno, forse dopo aver alzato un po’ troppo il gomito: ha avuto un malore ed è morto, ma nella tarda serata di ieri, mercoledì 11 agosto.

L’uomo, difatti, era in compagnia di altri quattro amici, tutti romeni senza fissa dimora. Il gruppo aveva deciso di fare un pic nic sulla rive del lago. Ad un certo punto, il 49enne ed un altro uomo sono entrati in acqua per fare il bagno. Quest’ultimo, dopo pochi minuti è uscito dal lago, il 49enne no: e non è più riuscito a riemergere. Il gruppo, però, non ha dato l’allarme subito.

Gli amici, forse troppo ubriachi, si sono addormentati e solamente nella mattinata di oggi hanno fatto scattare l’allarme fin troppo tardi. Le indagini di inquirenti e investigatori sono in pieno corso. Aggiornamento in corso.