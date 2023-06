“L’amore che i nostri pelosetti ci donano è immenso e disarmante, non bisogna abbandonarli”. L’appello di Don Cosimo Schena

Quasi un italiano su due, cioè il 44,7% della popolazione, convive con almeno un cane. A confermarlo è stato l’ultimo “Rapporto Eurispes 2022” dopo avere analizzato le abitudini dei cittadini del Bel Paese. Eppure, soprattutto d’estate, c’è chi decide di disfarsi degli amici a quattro zampe, così da trascorrere le vacanze senza pensieri. Proprio per questo Don Cosimo Schena, il sacerdote più influencer d’Italia e soprannominato “Poeta dell’Amore di Dio” seguitissimo sui social, ha lanciato anche per questa estate 2023 un appello per non abbandonare gli animali: “Gli animali ti insegnano l’amore gratuito. Perché alcuni li abbandonano per strada?”.

Abbandono animali, Don Schena: “Se alcune persone sono capaci di abbandonare delle creature indifese e innocenti, chissà come si comportano con le persone“

Come tiene a rimarcare il sacerdote, “I cani sono creature di Dio, dunque, vanno amati e rispettati. Purtroppo, soprattutto in questo periodo dell’anno, c’è chi li abbandona o li lascia per strada. Ed ecco perché voglio sensibilizzare a non abbandonare gli animali, perché sono delle creature che cercano soltanto affetto e, in cambio, te ne danno tantissimo. Ti insegnano anche l’amore gratuito, senza tornaconto. Io dico sempre: “Quando torni a casa, chi è che ti fa tante feste?”. Solo i nostri cuccioli riescono a essere così puri“, prosegue Don Cosimo Schena. “Io sono dell’idea che chi abbandona gli animali ha poca umanità. Se alcune persone sono capaci di abbandonare delle creature indifese e innocenti, chissà come si comportano con le persone“.

Abbandono animali, Don Schena: “La storia dell’adozione di Tempesta, la mia super-amica: mi sta sempre accanto!“

In particolare, Don Cosimo Schena è legatissimo alla sua Tempesta, una Beagle strappata alla morte, dopo essere stata notata in un cartone. “Tempesta stava in un allevamento, dove ero andato con un altro mio amico prete che doveva adottare un quattro zampe. All’improvviso, in una scatola, l’ho notata, anche perché stava morendo. Ho chiesto: “E questa cagnolina?”. “Te la puoi prendere, ma non so quanto potrà vivere”, mi hanno risposto. L’ho portata a casa ed è stata ricoverata un mese dal medico veterinario, ma si è ripresa. Adesso è la mia super-amica: mi sta sempre accanto!“, racconta il sacerdote pugliese.

Abbandono animali, Don Schena: “L’amore che i nostri pelosetti ci donano è incredibilmente immenso e disarmante, non bisogna abbandonare gli animali”

A non solo, come il sacerdote rivela nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente TeleAmbiente, nel frattempo, la famiglia di Don Cosimo si è allargata. Già, perché in coincidenza del San Valentino del 2022, nella sua vita è entrato anche Baloo. Il cane era solito gironzolare per il quartiere Santa Rosa di Brindisi, tra l’indifferenza dei residenti. Appena il “Poeta dell’Amore” l’ha trovato moribondo nel giardino della Chiesa, non ha avuto dubbi: Baloo, un’altra creatura di Dio, meritava una seconda opportunità. E così, dopo avere accolto Tempesta, il filosofo ha regalato una nuova vita anche all’ex cane del rione. “L’amore che i nostri pelosetti ci donano è incredibilmente immenso e disarmante, non bisogna abbandonare gli animali», dice Don Cosimo Schena, che spende di continuo parole in favore dell’adozione dei cani, “esseri viventi e creature di Dio che hanno bisogno di amore e protezione proprio come una persona”.

Max