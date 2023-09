Lampedusa, non si fermano gli sbarchi: alle ‘passerelle’ devono seguire i fatti”, denunciano il Li.si.po. ed il Pnfd (Polizia)

“Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti sull’isola di Lampedusa, e la ‘passerella’ di una manciata di minuti effettuata dalle massime autorità italiane ed Europee, di certo non è servita a fermare gli sbarchi nell’isola e, come volevasi dimostrare, ci sono stati altri sbarchi”.

E’ l’unanime giudizio – critico – espresso da due sigle sindacali della Polizia di Stato, come il Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.), ed il Sindacato Polizia Nuova Forza Democratica (PNFD), i cui rispettivi segretari nazionali (Antonio de Lieto e Franco Picardi), rimarcano che “all’hotspot di Lampedusa sono presenti oltre mille migranti”.

Sbarchi a Lampedusa, il LI.SI.PO. ed il PNFD: “La Francia ha ribadito che non accoglierà i migranti. È un film già visto…”

Ed in tutto ciò, aggiungono non senza ‘rabbia’ i due segretari sindacali, “Parrebbe – come dichiarato a Europe 1 dal ministro degli Interni francese Gerald Darmanin – che la Francia non accoglierà i migranti sbarcati a Lampedusa. La ministra degli Interni tedesca Nancy Faeser avrebbe detto all’emittente Ard, di appoggiare il piano del Presidente della Commissione Europea per affrontare i numerosi sbarchi di migranti”. Insomma, ribadiscono, “È un film già visto, e per l’ennesima volta il nostro Paese si ritrova da solo ad accogliere svariate migliaia di migranti con la consapevolezza che di certo gli sbarchi continueranno”.

Sbarchi a Lampedusa, il LI.SI.PO. ed il PNFD: “Porti chiusi e blocco navael, sono è la ricetta risolutiva all’invasione”

Dunque secondo de Lieto e Picardi, è giunto il momento di “Mostrare i muscoli. A questo punto il governo a giudizio delle Organizzazione sindacali sopra menzionate, deve necessariamente porre in essere mirate strategie finalizzate alla risoluzione della ‘piaga invasione’. L’Italia non può continuare ad accogliere quotidianamente masse di migranti. Il piano del Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen presentato a Lampedusa per sostenere l’Italia sempre più attanagliata dai continui sbarchi – hanno concluso i rappresentanti del LI.SI.PO. e del PNFD – non è risolutivo a debellare l’emergenza epocale che il nostro Paese sta vivendo. Porti chiusi e blocco navale come spesso decantato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni quando era all’opposizione è la ricetta risolutiva all’invasione”.

Max